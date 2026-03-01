Connectez-vous
Ousmane Sonko relance le « Nemekou Tour » pour massifier le parti Pastef

Dimanche 1 Mars 2026

Le président de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé dimanche la reprise et le renforcement du « Nemekou Tour » afin d'accélérer la massification de son parti. S’exprimant lors d’un échange avec ses militants, le chef du gouvernement a précisé que cette nouvelle phase de sa tournée nationale visera prioritairement les localités n’ayant pas encore été visitées lors des étapes précédentes.
 

« Les Sénégalais veulent nous voir et nous montrent leur enthousiasme dès qu’ils nous voient. Nous irons vers eux, nous ne croyons pas qu’il faille s’enfermer dans un bureau dès qu’on est élu », a déclaré Ousmane Sonko. Cette stratégie de proximité vise à consolider l'ancrage territorial de la formation politique au pouvoir tout en maintenant un lien direct avec la base électorale deux ans après le scrutin présidentiel.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
