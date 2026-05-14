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Saint-Louis Jazz 2026 : La 34e édition officiellement lancée sous le signe de la souveraineté culturelle

Jeudi 14 Mai 2026 - 06:43

Saint-Louis Jazz 2026 : La 34e édition officiellement lancée sous le signe de la souveraineté culturelle

Le coup d'envoi de la 34e édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis a été donné ce mercredi 13 mai 2026. La cérémonie d'ouverture, organisée au sud de l'île tricentenaire, a réuni un prestigieux parterre de personnalités, dont le Secrétaire d’État à la Culture, Bakary Sarr, et le maire de la ville, Mansour Faye. Cette année, la Côte d’Ivoire est à l'honneur, marquant une nouvelle étape dans l'intégration culturelle africaine à travers ce rendez-vous devenu un écosystème économique et patrimonial majeur.
 

Lors de son allocution, Bakary Sarr a souligné que la culture constitue un véritable moteur de développement pour le Sénégal.

Une vision partagée par le président de l’association Saint-Louis Jazz, Idrissa Bengeloun, qui a rappelé avec force : « La culture est un levier de souveraineté. À Saint-Louis, le jazz n’est pas un invité, il est chez lui ». En hommage à cet ancrage historique, le chef de la délégation ivoirienne, Koffi Amani, a symboliquement offert des pagnes tissés aux autorités locales, scellant ainsi l'amitié entre les deux nations.

 

L'événement a également attiré un corps diplomatique étoffé, avec la présence remarquée de l'ambassadrice du Royaume-Uni, Carine Roberts, et de la directrice déléguée de l’Institut français, Sarah Camara.


Pour Mansour Faye, le festival dépasse le simple cadre artistique pour s'inscrire durablement dans le patrimoine de la cité. Cette dimension institutionnelle forte a laissé place, en soirée, à la magie des notes bleues avec la prestation inaugurale du pianiste polonais Kuba Stankiewicz sur la  scène de la place Baya Ndar.
  




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