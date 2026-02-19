Connectez-vous
Vente illégale de médicaments abortifs : 8 personnes interpellées entre Rufisque et Dakar

Jeudi 19 Février 2026

La Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a mis fin aux activités d'un réseau structuré de vente illégale de Misoprostol sur TikTok. Grâce à une cyber-patrouille et à des signalements citoyens, les enquêteurs ont identifié le cerveau du réseau à Fass (Rufisque).

Sous le pseudonyme « Docteur avortement », l'individu ciblait des femmes en détresse via des comptes éphémères avant de conclure les ventes de ces produits abortifs sur WhatsApp. L'enquête a permis de remonter jusqu'à un fournisseur à « Keur Serigne Bi » et d'interpeller un livreur en flagrant délit.


Au total, huit personnes ont été arrêtées : trois hommes chargés de la logistique et de la fourniture, ainsi que cinq femmes ayant tenté d'acquérir ces substances. La police a saisi des téléphones, une motocyclette et des stocks de médicaments. Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque ce mercredi 18 février 2026.

La Police nationale a profité de cette opération pour rappeler les graves risques sanitaires liés à l'utilisation de ces produits hors cadre médical.

MS/NDARINFO
 

