Golfe Persique : Un cargo japonais endommagé près du détroit d'Ormuz

Jeudi 12 Mars 2026

La tension monte d'un cran dans les eaux stratégiques du Moyen-Orient. La compagnie nippone Mitsui OSK Lines a annoncé ce jeudi 12 mars 2026 que deux de ses navires ont été touchés par des incidents distincts mais inquiétants. Le porte-conteneurs One Majesty, battant pavillon japonais, a subi des dégâts alors qu'il était au mouillage à environ 96 kilomètres au sud-ouest du détroit d'Ormuz. L'équipage a rapporté avoir ressenti une forte secousse près de la poupe du navire.
 

Parallèlement, un pétrolier également exploité par Mitsui a subi des dommages mineurs dans le golfe d'Oman, causés par la « chute d'objets non identifiés ».

Si la compagnie assure que tous les membres d'équipage sont sains et saufs et que les navires restent opérationnels, une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces dommages. Ces incidents surviennent dans un climat de surveillance accrue des routes maritimes pétrolières mondiales, essentielles pour l'approvisionnement énergétique international.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
