Cyber-guerre : Le groupe iranien Handala attaque Stryker et Verifone

Le groupe de cyber-attaquants Handala intensifie ses offensives sur le front numérique, se positionnant désormais comme le bras armé cyber de l’Iran. Ce mercredi 11 mars 2026, le groupe a revendiqué sur son nouveau site internet des attaques réussies contre deux géants américains : le fournisseur d’équipements médicaux Stryker et le spécialiste des solutions de paiement Verifone.





Portant le nom d'un personnage symbole de la résistance palestinienne, ce collectif, initialement perçu comme "hacktiviste", est aujourd'hui formellement identifié par des experts comme Google Threat Intelligence et Palo Alto Networks comme une entité affiliée à l'État iranien.



Leurs messages sont sans ambiguïté : le groupe présente ces cyber-attaques comme une "réponse directe aux frappes du régime sioniste", ciblant prioritairement la base industrielle de défense israélienne pour dégrader son appareil de sécurité nationale.





