Capital humain : le diagnostic alarmant de Sonko sur l'Éducation et la Santé

Le Premier ministre Ousmane Sonko a consacré sa communication au Conseil des ministres de ce mercredi au capital humain et à la mise en œuvre de projets structurants, rappelant que "le capital humain est essentiel dans la vie économique et sociale de la Nation".





Le chef du gouvernement a dressé un diagnostic des secteurs de l'Éducation et de la Santé, pointant dans le premier cas un "déficit global en personnels", un "manque d'infrastructures et d'équipements", la "détérioration de l'environnement scolaire" et "l'instabilité chronique de l'espace scolaire et universitaire".





Pour la Santé, il a évoqué "la fragmentation des systèmes d'information", "l'insuffisance des ressources humaines et financières", "la dépendance structurelle aux importations de médicaments" et "le sous-investissement dans la prévention".





Face à ce constat, Ousmane Sonko a rappelé la mise en œuvre du Pacte national de Stabilité sociale signé le 1er mai 2025 entre le Gouvernement, les Syndicats et le Patronat. Il a souligné le déploiement du "plan quinquennal de recrutement" d'enseignants et la "réorganisation des programmes sectoriels" de santé, avec notamment la révision du Code de la Santé publique.





Le Premier ministre a également attiré l'attention sur trois projets structurants en difficulté. Pour le Programme national de Développement des Agropoles, il a demandé aux ministres des Finances et de l'Économie "d'accélérer les décaissements" et "d'apurer les arriérés de salaires", ainsi qu'une "revue diligente" de l'Agropole Nord avec la Banque africaine de Développement.





Concernant l'aménagement de la Corniche Ouest de Dakar, dont l'arrêt est lié à des "décomptes impayés", il a réclamé une "régularisation en urgence" en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.





Pour l'électrification rurale portée par l'ASER, il a demandé de "lever les blocages douaniers" qui compromettent le calendrier d'exécution.





Ousmane Sonko a conclu en annonçant que le Gouvernement "entamera une série de communications publiques sur de grands dossiers", la première cette semaine portant sur "la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques".





CCS/NDARINFO



