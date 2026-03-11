UGB : La CESL décrète 48h de JST

Le campus de Sanar entre en zone de turbulences. La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété, ce mercredi 11 mars 2026, un mot d'ordre de 48 heures de "journées sans ticket" (JST) non renouvelables. Cette mesure de protestation vise à dénoncer l'inertie des autorités face à une plateforme revendicative qui s'alourdit, touchant principalement le volet social et académique de l'Université Gaston Berger (UGB).





Au cœur du conflit, la CESL exige le paiement immédiat et intégral des rappels de bourses pour les ayants droit, dont la situation financière devient précaire. Les représentants étudiants réclament également le gel de toute réforme du décret n°2014-963 — encadrant les allocations d'études — sans une concertation préalable.



Enfin, le sort des étudiants de Master 2 en année de dérogation constitue un point de friction majeur, la coordination exigeant leur réintégration conformément aux engagements antérieurs. Le président de séance, Amadou Ba, a réaffirmé la disponibilité des étudiants au dialogue tout en prévenant que la détermination reste entière.





MS/NDARINFO



