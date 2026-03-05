Lutte contre la pêche illicite : Une victoire diplomatique pour le Sénégal à Séville

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a officiellement levé, ce jeudi 5 mars 2026, l'identification du Sénégal comme pays non coopérant. Cette décision, annoncée par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, marque la fin d'une période de mise à l'index débutée en 2023 pour non-respect des mesures de gestion des thonidés.



Lors de la réunion annuelle de novembre 2025 à Séville, la délégation sénégalaise a présenté des preuves factuelles des réformes engagées, notamment en matière de traçabilité des captures et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).





Pour obtenir ce résultat, le Sénégal a déployé entre 2024 et 2025 un arsenal de mesures correctives visant à corriger les insuffisances dans la transmission des données et la délivrance de documents d'exportation. Le renforcement du système national de surveillance et l'adoption de nouveaux textes réglementaires ont permis de lever les doutes sur les débarquements au Port de Dakar.



Cette réhabilitation internationale confirme l'engagement du pays pour une gouvernance transparente et durable de ses ressources halieutiques, pilier essentiel de l'économie maritime nationale.





MS/NDARINFO



