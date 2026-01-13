Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"

"Il faudra être concentré et jouer notre jeu. On sait que l'Égypte est une très grande nation et nous aussi on est une très grande nation. Donc il ne faudra pas surjouer mais il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin", a déclaré le milieu de terrain des Lions qui, sur le plan personnel, a souligné qu'il n'avait "aucune pression" avant ce duel contre les Pharaons.



