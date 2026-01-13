Connectez-vous
Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"

Mardi 13 Janvier 2026

Après la dernière séance d'entraînement des Lions avant la demi-finale face à l'Égypte, le milieu de terrain Habib Diarra s'est dit confiant et serein quant à la victoire du Sénégal, tout en invitant ses coéquipiers à une concentration maximale face à une équipe forte des Pharaons. Le joueur de Strasbourg s'exprimait en marge de la préparation finale avant le choc de mercredi à 17h00 GMT au stade Ibn-Battuta de Tanger.
 

Mercredi contre l'Égypte, le Sénégal peut décrocher une troisième qualification en finale de CAN lors des quatre dernières éditions. Ce qui serait une grande prouesse pour les champions d'Afrique 2022 qui affichent une grande ambition au Maroc.
 

Et même s'ils sont favoris devant les Pharaons au vue des résultats des dernières confrontations entre les deux équipes, les Lions devront tout donner contre une "grande nation de football" selon Habib Diarra.
 

"Il faudra être concentré et jouer notre jeu. On sait que l'Égypte est une très grande nation et nous aussi on est une très grande nation. Donc il ne faudra pas surjouer mais il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin", a déclaré le milieu de terrain des Lions qui, sur le plan personnel, a souligné qu'il n'avait "aucune pression" avant ce duel contre les Pharaons.
 

Les déclarations du joueur de 21 ans témoignent d'une maturité et d'une lucidité remarquables à quelques heures d'un match décisif. Habib Diarra, qui s'est imposé comme un élément important du dispositif de Pape Thiaw, appelle à la rigueur et à la discipline tactique pour venir à bout d'une équipe égyptienne qui a également montré de belles qualités lors de cette CAN 2025.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

