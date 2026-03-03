Connectez-vous
Diamaguène Sicap Mbao : Un réseau de voleurs de bétail démantelé

Mardi 3 Mars 2026

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé, dans la nuit du 26 au 27 février, une bande de voleurs de bétail spécialisée dans l'abattage clandestin. L'opération, menée par la Brigade de Recherches (BR), a permis l'interpellation d'un individu et la saisie de carcasses de bœufs, mettant fin aux agissements d'un réseau qui opérait sous le couvert de la nuit.


L'intervention a débuté aux environs de 4 heures du matin, lorsque des agents en patrouille ont été alertés de la présence de deux individus convoyant un bœuf de robe noire vers Fass Mbao. Après une course-poursuite, les suspects ont abandonné l'animal pour s'enfuir. En ratissant la zone, les policiers ont surpris un troisième complice en train de dépecer une seconde carcasse. Si ce dernier a tenté de nier le vol, l'exploitation de son téléphone a révélé plus de 50 appels échangés avec les fuyards quelques heures avant les faits.
 

Le bœuf vivant a été restitué à son propriétaire, un éleveur du foirail local, tandis que la carcasse issue de l'abattage clandestin a été saisie pour destruction sanitaire. Le suspect interpellé est actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion et abattage clandestin. Ses acolytes, déjà formellement identifiés par les services de police, sont activement recherchés.
 

MS/NDARINFO
 


