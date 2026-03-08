"Imperméable aux privilèges" : Waly Diouf Bodiang rend hommage à la constance du Premier ministre

Waly Diouf Bodiang livre une analyse introspective du paysage politique sénégalais en pleine effervescence, en le décrivant comme une « grande scène » révélatrice de la nature profonde des individus. Dans une publication sur sa page Facebook il souligne la difficulté de rester fidèle à ses convictions et à ses engagements face aux pressions et aux tentations inhérentes à l'exercice du pouvoir.



Selon lui, cet environnement constitue une épreuve de vérité où seuls les acteurs dotés d'une résilience et d'une dignité absolues parviennent à ne pas se renier pour respecter les orientations stratégiques de leur mouvement.





C'est dans ce cadre que Waly Diouf Bodiang a rendu un hommage appuyé à la constance d'Ousmane Sonko. Le DG du Port Autonome de Dakar affirme que l'actuel Premier ministre fait partie de ces rares figures ayant su rester « imperméable aux privilèges ». Pour Bodiang, le leader du PASTEF incarne une résistance notable à la « folie douce » que peut procurer le pouvoir, préservant ainsi l'intégrité de ses principes malgré l'évolution de son statut institutionnel.



MS/NDARINFO

