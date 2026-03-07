Dagana : La députée Mariama Diamanka prône l'héritage de Nder pour l'égalité

L’honorable Mariama Diamanka, députée de Dagana (groupe PASTEF), a lancé un appel vibrant à la mobilisation contre les violences basées sur le genre (VBG), ce samedi 7 mars 2026. S'exprimant lors de la commémoration de « Talatay Nder », elle a exhorté la société à faire face aux inégalités et aux barrières invisibles qui persistent.



La parlementaire a rappelé que la dignité, l'honneur et la liberté ne sont pas négociables, s'appuyant sur l'exemple héroïque des femmes du Walo qui, en 1820, choisirent l'immolation plutôt que l'esclavage.





La cérémonie, tenue en présence de Yassine Fall, ministre de la Justice, et de Maimouna Dièye, ministre de la Famille, a servi de tribune pour plaider en faveur d'un engagement accru pour la justice et l'égalité réelle. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, Mariama Diamanka a insisté sur le fait que l'héritage de Nder doit continuer d'inspirer les générations actuelles pour surmonter les défis majeurs auxquels les femmes sénégalaises sont encore confrontées.





MS/NDARINFO



