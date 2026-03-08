Tabaski 2026 au Sénégal : 860 000 moutons attendus pour le marché national

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a lancé les préparatifs de la Tabaski 2026 lors d'un atelier national de bilan. Pour cette édition, les besoins nationaux sont estimés à 860 000 moutons, dont 260 000 destinés à la seule région de Dakar.



Si le bilan de 2025 a été jugé positif avec 830 000 têtes mobilisées, les autorités visent une montée en puissance pour stabiliser les prix. L'enjeu est colossal : la filière génère plus de 300 milliards de F CFA par an, avec une consommation globale (incluant l'autoconsommation) frôlant les 2 millions de têtes.





Pour 2026, la stratégie repose sur quatre piliers : booster la production locale pour réduire les 15 % d'importations, protéger le cheptel en limitant l'abattage des femelles, réformer le Fonds de stabilisation au profit des femmes et des jeunes, et déployer des technologies anti-vol. Malgré ces ambitions, les éleveurs alertent sur le coût de l'aliment de bétail et l'accès à l'eau, sollicitant également un allègement des tracasseries administratives lors du transport vers les zones urbaines.





AMS/NI





