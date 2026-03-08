Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Tabaski 2026 au Sénégal : 860 000 moutons attendus pour le marché national

Dimanche 8 Mars 2026

Tabaski 2026 au Sénégal : 860 000 moutons attendus pour le marché national

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a lancé les préparatifs de la Tabaski 2026 lors d'un atelier national de bilan. Pour cette édition, les besoins nationaux sont estimés à 860 000 moutons, dont 260 000 destinés à la seule région de Dakar.

Si le bilan de 2025 a été jugé positif avec 830 000 têtes mobilisées, les autorités visent une montée en puissance pour stabiliser les prix. L'enjeu est colossal : la filière génère plus de 300 milliards de F CFA par an, avec une consommation globale (incluant l'autoconsommation) frôlant les 2 millions de têtes.
 

Pour 2026, la stratégie repose sur quatre piliers : booster la production locale pour réduire les 15 % d'importations, protéger le cheptel en limitant l'abattage des femelles, réformer le Fonds de stabilisation au profit des femmes et des jeunes, et déployer des technologies anti-vol. Malgré ces ambitions, les éleveurs alertent sur le coût de l'aliment de bétail et l'accès à l'eau, sollicitant également un allègement des tracasseries administratives lors du transport vers les zones urbaines.


AMS/NI

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

07/03/2026

Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

04/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026
SERVICES
24 HEURES

"Imperméable aux privilèges" : Waly Diouf Bodiang rend hommage à la constance du Premier ministre

08/03/2026

Tabaski 2026 au Sénégal : 860 000 moutons attendus pour le marché national

08/03/2026

Naufrage évité au large de Saint-Louis : 4 morts et un nouveau-né décédé à bord. 6 capitaines de pirogue déférés

08/03/2026

Solidarité nationale : Maïmouna Dièye annonce la reprise des bourses de sécurité familiale

07/03/2026

Saint-Louis : Le CSE dote l’Aire Marine Protégée d’une nouvelle pirogue de surveillance

07/03/2026

Dagana : La députée Mariama Diamanka prône l'héritage de Nder pour l'égalité

07/03/2026