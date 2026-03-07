Connectez-vous
Solidarité nationale : Maïmouna Dièye annonce la reprise des bourses de sécurité familiale

Samedi 7 Mars 2026

Solidarité nationale : Maïmouna Dièye annonce la reprise des bourses de sécurité familiale

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a annoncé la reprise imminente de la distribution des bourses de sécurité familiale lors de sa tournée à Matam ce samedi 7 mars 2026. Cette relance, très attendue par les bénéficiaires, fait suite à un diagnostic approfondi et à une restructuration du Registre national unique (RNU).

Dans la seule région de Matam, plus de 76 000 ménages sont déjà inscrits dans cette base de données qui sert désormais de levier pour une approche intégrée associant sécurité alimentaire, scolarisation et inclusion économique.
 

L'ambition affichée par le gouvernement est de transformer cette aide en une « subvention collective » capable de sortir durablement les populations de la précarité. Maïmouna Dièye a précisé que le nouveau dispositif de ciblage permettra d'optimiser les interventions publiques pour garantir que les ressources atteignent réellement les familles les plus vulnérables du pays.
 

MS/NDARINFO
 


