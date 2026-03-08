Connectez-vous
Naufrage évité au large de Saint-Louis : 4 morts et un nouveau-né décédé à bord. 6 capitaines de pirogue déférés

Dimanche 8 Mars 2026

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 6 mars 2026, six capitaines de pirogue devant le Pool Judiciaire Financier. Ces individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, homicide involontaire et complicité, après l'échec tragique d'une traversée clandestine vers les îles Canaries.

L'embarcation, qui a dérivé pendant treize jours suite à une avarie moteur, a finalement été interceptée par la Marine Nationale au large de Saint-Louis.
 

Le bilan humain de ce périple est lourd : quatre candidats à l'émigration ont péri en mer et leurs corps ont été jetés à l'eau, tandis qu'un nouveau-né, mort-né après un accouchement à bord, a été déposé à la morgue de l'hôpital Abass Ndao dès le retour à quai. Le capitaine principal a reconnu avoir été recruté par des organisateurs basés dans un pays de la sous-région, révélant l'existence d'un réseau transnational dont les complices sont activement recherchés.
 

MS/NDARINFO
 


