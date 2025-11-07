Infrastructures : La BAD salue l’avancement des travaux du pont de Rosso

Le wali du Trarza, M. Ahmedou Ould Sidebbe, a conduit mercredi une visite de terrain au pont de Rosso, accompagné d’une délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement (BAD), afin de constater l’état d’avancement des travaux de cet important projet d’intégration régionale.





Selon le wali, la visite a permis de s’assurer de la disponibilité des équipements et de la mobilisation des équipes techniques, qui travaillent « à un rythme accéléré » pour respecter les délais impartis.





La cheffe du Bureau régional de la BAD à Tunis, Mme Almadine Blumberg, a salué les progrès réalisés sur le chantier. Elle a souligné que le pont de Rosso jouera un rôle stratégique dans le commerce interrégional et le développement des transports, entre la Mauritanie, le Sénégal et les autres pays de la sous-région.





Pour M. François Michel, conseiller principal au Conseil d’administration de la BAD, le projet confirme la place centrale de la Mauritanie au sein de la Banque, notamment après l’élection du Dr Sidi Ould Tah comme directeur général de l’institution en mai dernier. Il a insisté sur la portée régionale du pont, vecteur de coopération bilatérale et d’intégration économique.





La délégation a également inspecté les projets annexes liés au pont – incluant l’électricité, l’éducation et les routes – au niveau du kilomètre 7 de Rosso, financés par l’État mauritanien. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, saluant le suivi administratif rigoureux assuré par les autorités locales.





La visite s’est déroulée en présence du président de la région du Trarza, du hakem de Rosso, du directeur des infrastructures au ministère de l’Équipement et des Transports, ainsi que des forces de sécurité et des équipes techniques du projet.



