Inondations : Bassirou Diomaye Faye ordonne un état des lieux sans complaisance

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait de la prévention des inondations une priorité majeure de l'action gouvernementale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2026. Face à l'urgence climatique et aux souffrances récurrentes des populations, le chef de l'État a exigé une mobilisation totale des services de l'État pour transformer durablement la gestion des eaux pluviales au Sénégal.







Le Chef de l'État a instruit les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que de l'Intérieur de produire un état des lieux précis des chantiers en cours. Cette évaluation rigoureuse doit identifier les goulots d'étranglement qui freinent l'efficacité des interventions dans les zones vulnérables. L'objectif est clair : lever les contraintes opérationnelles avant l'installation de l'hivernage pour protéger les familles et les infrastructures.







Dans cette dynamique de transformation, le Président Faye a souligné l'urgence d'accélérer le Programme national de Prévention et de Gestion des Inondations. Ce dispositif stratégique doit désormais couvrir l'ensemble des zones à risque du territoire national. Le Gouvernement devra s'assurer que les ressources financières et logistiques sont mobilisées pour passer d'une logique de réaction d'urgence à une véritable culture de l'anticipation.







La planification et la coordination entre les différentes structures impliquées seront renforcées pour réduire l'impact économique des inondations.





MS/NDARINFO



