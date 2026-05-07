NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Inondations : Bassirou Diomaye Faye ordonne un état des lieux sans complaisance

Jeudi 7 Mai 2026 - 06:45

Inondations : Bassirou Diomaye Faye ordonne un état des lieux sans complaisance

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait de la prévention des inondations une priorité majeure de l'action gouvernementale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2026. Face à l'urgence climatique et aux souffrances récurrentes des populations, le chef de l'État a exigé une mobilisation totale des services de l'État pour transformer durablement la gestion des eaux pluviales au Sénégal.

 

Le Chef de l'État a instruit les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que de l'Intérieur de produire un état des lieux précis des chantiers en cours. Cette évaluation rigoureuse doit identifier les goulots d'étranglement qui freinent l'efficacité des interventions dans les zones vulnérables. L'objectif est clair : lever les contraintes opérationnelles avant l'installation de l'hivernage pour protéger les familles et les infrastructures.

 

Dans cette dynamique de transformation, le Président Faye a souligné l'urgence d'accélérer le Programme national de Prévention et de Gestion des Inondations. Ce dispositif stratégique doit désormais couvrir l'ensemble des zones à risque du territoire national. Le Gouvernement devra s'assurer que les ressources financières et logistiques sont mobilisées pour passer d'une logique de réaction d'urgence à une véritable culture de l'anticipation.

 

La planification et la coordination entre les différentes structures impliquées seront renforcées pour réduire l'impact économique des inondations. 
 

MS/NDARINFO
 

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026

Interview présidentielle : Martin Faye s'insurge contre la « mise à l'écart » de la RTS

02/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Thérèse Faye Diouf brise le silence : ni transhumante, ni complice du déclin de l’APR

07/05/2026

Inondations : Bassirou Diomaye Faye ordonne un état des lieux sans complaisance

07/05/2026

Sécurité maritime : l'Union européenne octroie 10 milliards de FCFA à la Marine sénégalaise

07/05/2026

Trafic de migrants : un convoyeur de Yarakh intercepté à Karang et déféré à Fatick

07/05/2026

Horreur à Yeumbeul : un oncle arrêté pour viols répétitifs sur sa nièce de 8 ans

07/05/2026