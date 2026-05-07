NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Thérèse Faye Diouf brise le silence : ni transhumante, ni complice du déclin de l’APR

Jeudi 7 Mai 2026 - 06:49

Thérèse Faye Diouf brise le silence : ni transhumante, ni complice du déclin de l’APR

Invitée de RFM SOIR, Thérèse Faye Diouf a choisi la contre-attaque frontale. La députée de la 15e législature a fermement démenti les rumeurs de transhumance vers le camp au pouvoir, les qualifiant de « manigances politiques » orchestrées au sein même de son parti. « Si j’avais décidé de partir, je l’aurais dit moi-même, publiquement », a-t-elle tranché, mettant ainsi fin aux spéculations sur un ralliement imminent à la mouvance présidentielle.

 

Si elle revendique sa fidélité à l’Alliance pour la République (APR), Thérèse Faye Diouf n’en demeure pas moins une voix critique et en rupture avec le management actuel. Elle dénonce un fonctionnement trop élitiste et déconnecté des réalités du terrain. Pour l’ancienne ministre, l’APR est devenue un « club fermé » où la stratégie se limite à des communiqués rédigés entre quatre murs, loin de l’ADN de parti de masse qui a fait sa force à ses débuts.

 

La charge de la responsable politique vise particulièrement la gestion des ressources humaines du parti. Elle regrette un déficit de valorisation des jeunes cadres et des maires expérimentés, laissés à eux-mêmes. Le message est clair : la relève doit prendre les commandes. « Ceux qui ont dirigé le parti doivent accepter de passer la main. Sinon, les militants iront chercher ailleurs », prévient-elle, pointant une urgence de renouvellement pour éviter l'hémorragie vers d'autres formations.
 

Enfin, Thérèse Faye Diouf assume sa prise de distance avec une opposition qu’elle juge « de façade » et limitée aux conférences de presse sans impact réel. Elle refuse de s'inscrire dans des activités qu'elle juge non productives, préférant alerter sur la nécessité d'une refondation profonde. À l'heure de la recomposition politique, sa sortie sonne comme un avertissement ultime : sans réinvention radicale, l'APR risque une fissuration irréversible.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026

Interview présidentielle : Martin Faye s'insurge contre la « mise à l'écart » de la RTS

02/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Thérèse Faye Diouf brise le silence : ni transhumante, ni complice du déclin de l’APR

07/05/2026

Inondations : Bassirou Diomaye Faye ordonne un état des lieux sans complaisance

07/05/2026

Sécurité maritime : l'Union européenne octroie 10 milliards de FCFA à la Marine sénégalaise

07/05/2026

Trafic de migrants : un convoyeur de Yarakh intercepté à Karang et déféré à Fatick

07/05/2026

Horreur à Yeumbeul : un oncle arrêté pour viols répétitifs sur sa nièce de 8 ans

07/05/2026