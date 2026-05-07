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Sécurité maritime : l'Union européenne octroie 10 milliards de FCFA à la Marine sénégalaise

Jeudi 7 Mai 2026 - 06:45

Sécurité maritime : l'Union européenne octroie 10 milliards de FCFA à la Marine sénégalaise

L'Union européenne franchit une nouvelle étape dans sa coopération militaire avec Dakar. Le Conseil de l'UE a officiellement adopté une mesure d'assistance de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA, au profit des Forces armées sénégalaises. Ce financement, mobilisé via la Facilité européenne pour la paix (FEP), est spécifiquement dédié au renforcement des capacités opérationnelles de la Marine nationale.

 

Prévu pour une durée de 36 mois, cet appui massif s'inscrit dans le cadre de l'architecture de Yaoundé, pilier de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. L'objectif est de doter les marins sénégalais de moyens modernes pour assurer la protection des côtes et lutter efficacement contre les menaces croissantes telles que la piraterie, la pêche illicite et les trafics transfrontaliers.
 

L'assistance européenne se concentre sur la fourniture de matériels non létaux et un accompagnement technique de haut niveau. Les investissements porteront sur l'optimisation des opérations navales, la formation spécialisée des personnels ainsi que la modernisation des systèmes de commandement. Cette initiative favorisera également une synergie accrue entre la Marine sénégalaise et les marines européennes à travers des présences maritimes coordonnées.
 

Cette décision traduit la volonté commune de Dakar et Bruxelles de stabiliser la sous-région face aux défis sécuritaires complexes de 2026. En soutenant le Sénégal comme acteur majeur de la défense maritime, l'UE renforce un partenaire stratégique capable de prévenir les conflits et de garantir la paix internationale dans un espace maritime de plus en plus convoité.
 

MS/NDARINFO

 



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