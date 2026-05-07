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Trafic de migrants : un convoyeur de Yarakh intercepté à Karang et déféré à Fatick

Jeudi 7 Mai 2026 - 06:40

Trafic de migrants : un convoyeur de Yarakh intercepté à Karang et déféré à Fatick

L’antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a réussi un nouveau coup de filet dans la lutte contre l'émigration irrégulière. Un individu, agissant comme convoyeur pour un réseau clandestin, a été interpellé et déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick. Cette arrestation fait suite à une opération de surveillance minutieuse menée par les éléments de la Brigade d’Interpellation, de Surveillance et de Filature.


 

Les faits remontent au lundi 27 janvier 2026. Aux environs de 16 heures, les policiers ont intercepté deux candidats à l’émigration en provenance de Yarakh (Dakar). Le suspect tentait de leur faire traverser la frontière pour rejoindre une pirogue de fortune organisée par un tiers. L'enquête a révélé des méthodes de recrutement variées : si l'un des candidats avait versé la somme de 400 000 F CFA en deux tranches pour son voyage, le second, cousin du suspect, s'était vu promettre un passage gratuit.

 

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits tout en essayant de minimiser son rôle. Il a affirmé être lui-même un candidat au départ et a révélé l'existence d'un organisateur principal qui serait le véritable cerveau de l'opération. Malgré ses dénégations partielles, il a été présenté à la justice le 30 avril 2026. Cette affaire rappelle la vigilance constante des autorités à la frontière gambienne pour freiner les départs clandestins.

 

MS/NDARINFO
 



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