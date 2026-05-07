Horreur à Yeumbeul : un oncle arrêté pour viols répétitifs sur sa nièce de 8 ans

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a mis fin, ce 2 mai 2026, au calvaire d'une fillette de 8 ans en procédant à l’interpellation de son oncle paternel. Ce dernier est accusé de viols répétitifs sur la mineure, née en 2018. L'alerte a été donnée par l'enseignante de la victime, à qui l'enfant s'est confiée, déclenchant l'intervention immédiate du directeur de l'école et de deux "Badianou Gokh".





La victime vivait sous le même toit que son bourreau alors que ses parents résident au Mali. Selon ses déclarations, les agressions se produisaient la nuit, profitant de l'absence du tuteur légal. L'enquête révèle un aspect particulièrement révoltant : l'enfant affirme que son entourage familial, y compris son propre père, était au courant de la situation. Ce dernier aurait même exigé que l'affaire soit réglée "à l'amiable" en interne, au mépris de la loi et de l'intégrité de sa fille.





Face à la pression des enquêteurs sur le tuteur, le mis en cause a été localisé et appréhendé. Lors de son interrogatoire, l'oncle a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les responsabilités des autres membres de la famille pour non-dénonciation de crime et mise en danger de mineure.





MS/NDARINFO



