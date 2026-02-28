Insécurité à Dakar : Deux récidivistes notoires arrêtés à nouveau pour agression à la ZAC Mbao

Le commissariat d’arrondissement de la ZAC Mbao a procédé, ce samedi 28 février 2026, à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis avec usage d'une arme blanche et d'un moyen de transport.



À bord d’une moto, les mis en cause ont agressé une dame devant son domicile à la Cité Mentor, s'emparant de son téléphone portable sous la menace d'un couteau. Dans leur fuite, les assaillants ont été rattrapés et lynchés par la population avant que les éléments de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, n'interviennent pour les extraire de la vindicte populaire et les conduire au poste de police.





L'enquête a révélé que deux des trois individus impliqués sont des récidivistes notoires, récemment élargis de prison après avoir purgé des peines de 6 et 5 mois pour des faits similaires de vol. Ces derniers avaient déjà été déférés par les mêmes services de police avant de reprendre leurs activités criminelles sitôt libérés.



Les trois suspects sont actuellement placés en garde à vue et seront présentés au parquet à l'issue de l'enquête. Cette arrestation remet en lumière la problématique de la récidive et l'insécurité croissante liée aux deux-roues dans les zones résidentielles de la banlieue.





