« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé ce samedi 28 février 2026 que Téhéran donnerait une « leçon inoubliable » aux États-Unis et à Israël suite aux frappes aériennes massives ayant visé le pays.



Dans un message publié sur son compte X, le haut responsable a promis de faire regretter leurs actes aux « criminels sionistes » et aux Américains, qualifiant ces interventions d'agressions sans vergogne contre la souveraineté iranienne. Cette déclaration intervient dans un climat d'extrême tension, alors que des sources médiatiques font état de lourdes pertes humaines et matérielles à travers plusieurs provinces de la République islamique.





Ali Larijani, devenu une figure centrale de la gestion de crise à Téhéran, a insisté sur le fait que l'Iran ne resterait pas sans réaction face à ce qu'il nomme les « oppresseurs internationaux ».



Ces menaces de représailles s'accompagnent déjà de rapports faisant état de tirs de missiles et de drones iraniens visant des actifs militaires américains dans le Golfe et des cibles en territoire israélien. Alors que le bilan officiel des frappes fait état de plus de 200 morts selon le Croissant-Rouge iranien, la rhétorique guerrière de Larijani laisse craindre un embrasement définitif du Moyen-Orient dans les heures à venir.





MS/NDARINFO



