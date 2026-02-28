Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

Samedi 28 Février 2026

« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé ce samedi 28 février 2026 que Téhéran donnerait une « leçon inoubliable » aux États-Unis et à Israël suite aux frappes aériennes massives ayant visé le pays.

Dans un message publié sur son compte X, le haut responsable a promis de faire regretter leurs actes aux « criminels sionistes » et aux Américains, qualifiant ces interventions d'agressions sans vergogne contre la souveraineté iranienne. Cette déclaration intervient dans un climat d'extrême tension, alors que des sources médiatiques font état de lourdes pertes humaines et matérielles à travers plusieurs provinces de la République islamique.
 

Ali Larijani, devenu une figure centrale de la gestion de crise à Téhéran, a insisté sur le fait que l'Iran ne resterait pas sans réaction face à ce qu'il nomme les « oppresseurs internationaux ».

Ces menaces de représailles s'accompagnent déjà de rapports faisant état de tirs de missiles et de drones iraniens visant des actifs militaires américains dans le Golfe et des cibles en territoire israélien. Alors que le bilan officiel des frappes fait état de plus de 200 morts selon le Croissant-Rouge iranien, la rhétorique guerrière de Larijani laisse craindre un embrasement définitif du Moyen-Orient dans les heures à venir.


MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Insécurité à Dakar : Deux récidivistes notoires arrêtés à nouveau pour agression à la ZAC Mbao

28/02/2026

« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

28/02/2026

Nguékhokh : L'OCRTIS saisit 2 kg de chanvre indien et arrête deux jeunes trafiquants

28/02/2026

Tensions au Moyen-Orient : Le Sénégal condamne l'usage de la force et appelle au cessez-le-feu

28/02/2026

Réseau de pédocriminalité Sénégal-France : L'UNICEF dénonce des faits d'une « extrême gravité »

28/02/2026

Malika : De la drogue dissimulée dans la couche d'un bébé, 9 trafiquants arrêtés

28/02/2026