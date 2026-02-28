Tensions au Moyen-Orient : Le Sénégal condamne l'usage de la force et appelle au cessez-le-feu

Le Sénégal a exprimé, ce 27 février 2026, sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions militaires au Moyen-Orient, mettant en garde contre les risques pesant sur la stabilité mondiale.



Dans un communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Dakar condamne fermement « l'usage de la force quel qu'en soit le prétexte » et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Fidèle à sa tradition diplomatique, l'État sénégalais exhorte l'ensemble des parties à la retenue et souligne que le dialogue demeure l'unique voie crédible pour éviter une confrontation généralisée aux conséquences imprévisibles.





Le ministère réaffirme que toute initiative doit désormais s'inscrire dans le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies pour favoriser une désescalade rapide. En réitérant sa solidarité avec les peuples affectés par cette crise, le Sénégal encourage un retour sincère aux négociations et assure son soutien à toute démarche régionale ou internationale visant à prévenir une détérioration irréversible de la situation.





MS/NDARINFO



