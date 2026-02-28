Connectez-vous
Nguékhokh : L'OCRTIS saisit 2 kg de chanvre indien et arrête deux jeunes trafiquants

Samedi 28 Février 2026

Nguékhokh : L'OCRTIS saisit 2 kg de chanvre indien et arrête deux jeunes trafiquants
Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, relevant de l'OCRTIS, ont procédé, ce jeudi 26 février 2026, à l’interpellation de deux jeunes individus au campement Nguékhokh.

L’opération, déclenchée aux environs de 14h30, a permis de surprendre les deux suspects en flagrant délit de détention de chanvre indien. Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi une quantité totale de deux kilogrammes de drogue, confirmant ainsi les soupçons de trafic qui pesaient sur les deux mis en cause, âgés respectivement de 22 et 24 ans.

Originaires et domiciliés dans la localité de Nguékhokh, les deux jeunes hommes ont été immédiatement conduits dans les locaux de la brigade pour la notification de leurs droits.

Ils ont été placés en position de garde à vue pour trafic de drogue et devraient être présentés au parquet à l'issue de la procédure.

Cette saisie de l'OCRTIS s'inscrit dans le cadre de la surveillance renforcée des points de passage et des campements de la région, visant à démanteler les réseaux de distribution locale de stupéfiants.

MS
 

