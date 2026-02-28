Réseau de pédocriminalité Sénégal-France : L'UNICEF dénonce des faits d'une « extrême gravité »

L’UNICEF a brisé le silence ce samedi 28 février 2026 suite aux révélations fracassantes concernant un réseau de pédocriminalité opérant entre la France et le Sénégal. L’organisation onusienne dénonce des faits d’une « extrême gravité » et exprime sa profonde inquiétude face au démantèlement de ce système de prédation qui aurait sévi pendant huit ans, de 2016 à 2024.



Pointant du doigt l'exploitation de mineurs en situation de grande précarité, l'UNICEF fustige notamment l'utilisation présumée du VIH comme arme de coercition pour fragiliser les enfants et renforcer l'emprise des bourreaux. Pour l'agence, ces actes constituent des violations inacceptables de la dignité humaine et du droit fondamental à la santé.





Face à l'horreur des allégations, l'organisation interpelle directement l'État sénégalais et réclame une justice exemplaire, menée avec rigueur et transparence. L'UNICEF insiste sur l'urgence d'une prise en charge médicale et psychologique immédiate pour les victimes, tout en appelant à lutter fermement contre la stigmatisation liée au VIH.



En réaffirmant son engagement auprès du gouvernement pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance, l'agence onusienne martèle que la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs doit devenir une priorité absolue afin de garantir un environnement sécurisé à chaque enfant.





MS/NDARINFO



