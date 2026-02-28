Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Réseau de pédocriminalité Sénégal-France : L'UNICEF dénonce des faits d'une « extrême gravité »

Samedi 28 Février 2026

Réseau de pédocriminalité Sénégal-France : L'UNICEF dénonce des faits d'une « extrême gravité »

L’UNICEF a brisé le silence ce samedi 28 février 2026 suite aux révélations fracassantes concernant un réseau de pédocriminalité opérant entre la France et le Sénégal. L’organisation onusienne dénonce des faits d’une « extrême gravité » et exprime sa profonde inquiétude face au démantèlement de ce système de prédation qui aurait sévi pendant huit ans, de 2016 à 2024.

Pointant du doigt l'exploitation de mineurs en situation de grande précarité, l'UNICEF fustige notamment l'utilisation présumée du VIH comme arme de coercition pour fragiliser les enfants et renforcer l'emprise des bourreaux. Pour l'agence, ces actes constituent des violations inacceptables de la dignité humaine et du droit fondamental à la santé.
 

Face à l'horreur des allégations, l'organisation interpelle directement l'État sénégalais et réclame une justice exemplaire, menée avec rigueur et transparence. L'UNICEF insiste sur l'urgence d'une prise en charge médicale et psychologique immédiate pour les victimes, tout en appelant à lutter fermement contre la stigmatisation liée au VIH.

En réaffirmant son engagement auprès du gouvernement pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance, l'agence onusienne martèle que la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs doit devenir une priorité absolue afin de garantir un environnement sécurisé à chaque enfant.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Insécurité à Dakar : Deux récidivistes notoires arrêtés à nouveau pour agression à la ZAC Mbao

28/02/2026

« Leçon inoubliable » : L'Iran promet une riposte cinglante aux États-Unis et à Israël

28/02/2026

Nguékhokh : L'OCRTIS saisit 2 kg de chanvre indien et arrête deux jeunes trafiquants

28/02/2026

Tensions au Moyen-Orient : Le Sénégal condamne l'usage de la force et appelle au cessez-le-feu

28/02/2026

Réseau de pédocriminalité Sénégal-France : L'UNICEF dénonce des faits d'une « extrême gravité »

28/02/2026

Malika : De la drogue dissimulée dans la couche d'un bébé, 9 trafiquants arrêtés

28/02/2026