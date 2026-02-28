Malika : De la drogue dissimulée dans la couche d'un bébé, 9 trafiquants arrêtés

Le commissariat d’arrondissement de Malika a démantelé, ce 27 février 2026, un vaste réseau de trafic de stupéfiants et de produits psychotropes opérant dans un appartement de la zone. Au total, neuf individus ont été déférés devant le parquet pour détention, consommation et trafic de substances illicites, notamment du Kush et de l’ecstasy.



L’opération, déclenchée suite à un renseignement précis, a été marquée par une scène stupéfiante : l’un des suspects a tenté de dissimuler plusieurs sachets de drogue et des comprimés à l’intérieur de la couche hygiénique d’un nourrisson de deux mois présent sur les lieux.





La fouille minutieuse de l’appartement a permis aux enquêteurs de saisir 108 pilules d'ecstasy, 15 tablettes de psychotropes destinés à la revente, ainsi que du matériel de conditionnement. L’enfant utilisé pour dissimuler la marchandise appartiendrait à une amie de l’un des mis en cause, absente au moment de la descente policière. Alors que les neuf suspects font désormais face à la justice, les investigations se poursuivent pour identifier d’autres ramifications de ce réseau qui alimentait la banlieue dakaroise en drogues de synthèse particulièrement dangereuses.





MS/NDARINFO



