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Insultes sur TikTok : Aboubacar Sadikh Sèye arrêté pour avoir diffamé Bécaye Mbaye et son fils

Mercredi 6 Mai 2026 - 12:22

Insultes sur TikTok : Aboubacar Sadikh Sèye arrêté pour avoir diffamé Bécaye Mbaye et son fils

Aboubacar Sadikh Sèye, plus connu sous le pseudonyme « Mbaye Thiam », a été déféré au parquet par la Division de la Cybersécurité (DSC) à la suite de deux plaintes déposées par le célèbre reporter de lutte Bécaye Mbaye et son fils, Mamadou Mbaye.


Les plaignants, tous deux animateurs à Bantamba TV, accusent l'individu de les avoir gravement calomniés dans une vidéo publiée sur le compte TikTok « cardiaque 02 ». Dans ce contenu, S. Sèye traitait Mamadou Mbaye d’« homosexuel » et d’usager de drogue, tout en taxant son père de « proxénète » et de « lèche-cul », le tout accompagné d'insultes de mère.

 

Interpellé par les enquêteurs, le maçon de 35 ans domicilié à Rufisque a reconnu l'intégralité des faits sans détour. Pour sa défense, il a affirmé avoir agi sous l'emprise de l'alcool et sous l'influence d'un ami nommé Omar Ngalla Thiam, qui se serait depuis réfugié en Gambie. Aboubacar Sadikh Sèye a admis ne posséder aucune preuve ni certitude concernant ses allégations infondées à l'encontre des deux journalistes sportifs.
 

Exprimant de profonds regrets, le mis en cause a déclaré avoir retiré la vidéo incriminée et publié un message de pardon sur TikTok. Il a également sollicité l'intervention des lutteurs « Ama Nekh » et « Domu Dangu » pour présenter ses excuses de vive voix à Bécaye Mbaye. Malgré ces démarches, il doit désormais répondre de ses actes devant la justice pour diffamation et injures publiques via les réseaux sociaux.
 

MS/NDARINFO
 



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