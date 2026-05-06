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Pourquoi six membres de la Fédération Sénégalaise de Football ont essuyé un refus de visa

Mercredi 6 Mai 2026 - 12:27

Pourquoi six membres de la Fédération Sénégalaise de Football ont essuyé un refus de visa

L'Ambassade des États-Unis à Dakar a rejeté les demandes de visa de "plusieurs membres" du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) en vue de la Coupe du monde 2026. Au moins six personnes sont concernées par ce refus, parmi lesquelles Amadou Kane (4ème vice-président), Moussa Mbaye (Stade de Mbour) et Modou Fall (AS Pikine). D'autres membres de la délégation ont été invités à fournir des informations complémentaires pour justifier leur éligibilité selon la loi américaine.

 

Cette situation s'inscrit dans un contexte de restrictions sévères imposées par l'administration Trump depuis début 2026, visant le Sénégal et la Côte d'Ivoire en raison de taux élevés d'immigration irrégulière ("visa overstay"). Le département de la Sécurité intérieure rapporte un taux de dépassement de 4,30 % pour les visas touristiques et de 13,07 % pour les visas étudiants. Des cautions pouvant atteindre 15 000 $ (environ 9 millions FCFA) sont désormais exigées pour certains voyageurs.

 

Toutefois, l'Ambassade précise que des exceptions existent au titre de l'article 212(f) pour les athlètes, entraîneurs et personnels de soutien nécessaires à la compétition. Malgré ces tensions administratives, la préparation sportive se poursuit : les Lions de la Teranga débuteront leur Mondial dans le Groupe I par un choc historique contre la France le 16 juin 2026, avant de défier la Norvège et l'Iraq.

 

MS/NDARINFO
 



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