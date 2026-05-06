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Orpaillage clandestin : les forces de sécurité détruisent un site minier sur la Falémé

Mercredi 6 Mai 2026 - 11:12

Orpaillage clandestin : les forces de sécurité détruisent un site minier sur la Falémé

Les forces de sécurité ont porté un coup d'arrêt aux activités minières illicites sur le fleuve Falémé lors d'une opération d'envergure menée par les éléments du poste de Wassagara. Cette intervention, réalisée dans le cadre du renforcement de la sécurité aux frontières, a permis de démanteler un site d'exploitation frauduleuse de l'or.


Les agents de la Police aux Frontières ont identifié des activités illégales de traitement de sable minier dans les eaux sous juridiction sénégalaise, entraînant la destruction immédiate de quatre dragues par le feu.

 

L'enjeu de cette opération est avant tout environnemental et sécuritaire. Les autorités soulignent que ces pratiques clandestines menacent gravement l'écosystème du fleuve et portent atteinte à l'économie nationale en échappant à tout cadre fiscal.


Bien que les occupants des installations, identifiés comme des ressortissants étrangers, aient réussi à s'enfuir en traversant le fleuve vers le territoire malien, la surveillance a été renforcée dans la zone pour empêcher toute réinstallation.
 

MS/NDARINFO
 



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