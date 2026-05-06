Verdict : Ndeya Beauté condamnée à six mois de prison ferme et 2 millions d’amende

Le verdict est tombé pour l'influenceuse Ndèye Fatou Diatta, plus connue sous le pseudonyme « Ndeya Beauté ». Reconnue coupable par la justice, elle a été condamnée à une peine de six mois de prison ferme, assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA. Cette décision judiciaire intervient après une semaine marquée par deux défèrements successifs et une extraction de cellule pour faire face à de nouvelles accusations.





La gestionnaire de tontines en ligne, qui avait été placée sous mandat de dépôt le mardi précédent, a vu son dossier s'alourdir considérablement au fil des jours. Alors que l'enquête initiale portait sur 11 plaintes pour un préjudice de 42 750 000 F CFA, quatre nouvelles victimes se sont manifestées, portant le nombre total de plaignants à 15. Le préjudice global est désormais estimé à plus de 53 millions de francs CFA.





Devant les enquêteurs de la brigade de recherches de Faidherbe, l'influenceuse TikTok a reconnu les faits tout en confessant son impossibilité financière de rembourser les sommes détournées. Cette condamnation à une peine ferme souligne la volonté de la justice de sanctionner sévèrement les dérives liées aux tontines numériques et aux abus de confiance sur les réseaux sociaux.





MS/NDARINFO







