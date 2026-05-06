NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Verdict : Ndeya Beauté condamnée à six mois de prison ferme et 2 millions d’amende

Mercredi 6 Mai 2026 - 13:54

Verdict : Ndeya Beauté condamnée à six mois de prison ferme et 2 millions d’amende

Le verdict est tombé pour l'influenceuse Ndèye Fatou Diatta, plus connue sous le pseudonyme « Ndeya Beauté ». Reconnue coupable par la justice, elle a été condamnée à une peine de six mois de prison ferme, assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA. Cette décision judiciaire intervient après une semaine marquée par deux défèrements successifs et une extraction de cellule pour faire face à de nouvelles accusations.
 

La gestionnaire de tontines en ligne, qui avait été placée sous mandat de dépôt le mardi précédent, a vu son dossier s'alourdir considérablement au fil des jours. Alors que l'enquête initiale portait sur 11 plaintes pour un préjudice de 42 750 000 F CFA, quatre nouvelles victimes se sont manifestées, portant le nombre total de plaignants à 15. Le préjudice global est désormais estimé à plus de 53 millions de francs CFA.
 

Devant les enquêteurs de la brigade de recherches de Faidherbe, l'influenceuse TikTok a reconnu les faits tout en confessant son impossibilité financière de rembourser les sommes détournées. Cette condamnation à une peine ferme souligne la volonté de la justice de sanctionner sévèrement les dérives liées aux tontines numériques et aux abus de confiance sur les réseaux sociaux.
 

MS/NDARINFO


 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.