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Alerte Hantavirus : les autorités renforcent la vigilance nationale

Mercredi 6 Mai 2026 - 12:32

Alerte Hantavirus : les autorités renforcent la vigilance nationale

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclenché une alerte sanitaire concernant le Hantavirus, appelant à une vigilance renforcée sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette mesure fait suite à la détection de cas suspects ou à une recrudescence de la menace liée à ce virus, principalement transmis par les rongeurs.


Les autorités sanitaires ont activé les protocoles de surveillance épidémiologique pour prévenir toute propagation et assurer une prise en charge rapide des éventuels patients.

 

Le Hantavirus est une maladie virale grave qui peut se manifester sous deux formes principales : le syndrome pulmonaire ou la fièvre hémorragique avec syndrome rénal. La transmission à l'homme se fait généralement par l'inhalation de particules virales provenant des excréments, de l'urine ou de la salive de rongeurs infectés. Face à ce risque, les services d'hygiène et les districts sanitaires ont reçu des instructions fermes pour intensifier la sensibilisation des populations sur les gestes de prévention, notamment en milieu rural et dans les zones où la présence de rongeurs est marquée.

 

Les recommandations officielles insistent sur le nettoyage sécurisé des espaces de stockage et la lutte contre la prolifération des rongeurs à proximité des habitations. En cas de fièvre brusque accompagnée de douleurs musculaires ou de difficultés respiratoires, les citoyens sont invités à se rendre immédiatement dans la structure de santé la plus proche.

La mobilisation des forces de santé reste maximale pour garantir une veille sanitaire efficace et protéger les populations.
 

MS/NDARINFO
 



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