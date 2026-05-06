Lac Rose : la Police du Tourisme démantèle un réseau de rabatteurs et de faux guides

L’Antenne du Lac Rose, rattachée au Commissariat Spécial du Tourisme, a frappé un grand coup contre l'insécurité touristique en procédant à l’interpellation de cinq individus en flagrant délit. Les mis en cause sont poursuivis pour exercice illégal de la profession de guide de tourisme et association de malfaiteurs. Cette opération coup de poing fait suite à de nombreux signalements concernant la recrudescence de rabatteurs à l’entrée de ce site emblématique du Sénégal.







L'enquête a révélé que ces individus opéraient en bande organisée, dépourvus de toute carte professionnelle. Leur mode opératoire, particulièrement agressif, consistait à encercler systématiquement les véhicules de touristes dès leur arrivée sur les lieux. Cette attitude intimidante visait à exercer une pression constante sur les visiteurs pour les contraindre à accepter leurs services. Face à ces dérives, une opération de sécurisation a été immédiatement diligentée pour assainir le secteur et garantir la sérénité des vacanciers.







À l’issue de la procédure d’enquête, les cinq individus ont été déférés au parquet pour répondre de leurs actes devant la justice. Cette intervention marque la volonté des forces de l'ordre de protéger l'image du tourisme sénégalais et de lutter contre l'informel qui gangrène l'accès aux sites naturels majeurs du pays.





MS/NDARINFO





