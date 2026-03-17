Iran : Décès d'Ali Larijani, l'homme fort du régime tué dans une frappe

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a officiellement confirmé ce mardi 17 mars 2026 le décès d'Ali Larijani, l'une des figures de proue du régime, tué lors d'une frappe revendiquée par Israël.





L'attaque, qui a également coûté la vie à son fils Morteza Larijani, à son chef de cabinet Alireza Bayat et au général Gholam Reza Soleimani (chef de la force Basij), décapite une partie de la haute direction sécuritaire du pays. Ali Larijani était considéré comme l'homme le plus influent d'Iran depuis la disparition du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, au premier jour du conflit.



Issu d'une dynastie politique comparée aux « Kennedy » pour son influence historique, cet ancien président du Parlement avait été l'architecte de la stratégie nucléaire iranienne face à l'administration Trump. Sa disparition marque un tournant critique dans la conduite de la guerre actuelle.





MS/NDARINFO



