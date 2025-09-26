Iran–Russie : un contrat de 25 milliards de dollars pour quatre centrales nucléaires

L’Iran et son allié la Russie ont conclu un accord d’envergure pour la construction de quatre centrales nucléaires dans le sud du pays, a annoncé vendredi la télévision d’État iranienne.



Le contrat, évalué à 25 milliards de dollars, a été signé entre la société Iran Hormoz et le géant russe Rosatom. Les installations seront érigées dans la ville de Sirik, située dans la province du Hormozgan.



L’Iran ne dispose actuellement que d’une seule centrale nucléaire opérationnelle, à Bouchehr, également située dans le sud, qui produit de l’électricité.



