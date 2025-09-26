Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Iran–Russie : un contrat de 25 milliards de dollars pour quatre centrales nucléaires

Vendredi 26 Septembre 2025

Iran–Russie : un contrat de 25 milliards de dollars pour quatre centrales nucléaires

L’Iran et son allié la Russie ont conclu un accord d’envergure pour la construction de quatre centrales nucléaires dans le sud du pays, a annoncé vendredi la télévision d’État iranienne.

Le contrat, évalué à 25 milliards de dollars, a été signé entre la société Iran Hormoz et le géant russe Rosatom. Les installations seront érigées dans la ville de Sirik, située dans la province du Hormozgan.

L’Iran ne dispose actuellement que d’une seule centrale nucléaire opérationnelle, à Bouchehr, également située dans le sud, qui produit de l’électricité.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.