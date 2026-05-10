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JOJ 2026 : un réseau de pilleurs démantelé au stade Iba Mar Diop, 23 millions de préjudice

Dimanche 10 Mai 2026 - 15:23

JOJ 2026 : un réseau de pilleurs démantelé au stade Iba Mar Diop, 23 millions de préjudice

Le chantier stratégique du stade Iba Mar Diop, pièce maîtresse du dispositif des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, a été la cible d'un vaste réseau de malfaiteurs opérant de l'intérieur. Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, ce vendredi 8 mai 2026, à l’interpellation d’un suspect clé, mettant ainsi fin à une série de vols de câbles électriques dont le préjudice total est estimé à vingt-trois millions (23 000 000) FCFA.
 

L'alerte avait été donnée dès le 23 mars dernier par la société chargée de la sécurisation du site. Face à la récurrence des disparitions de matériel, les soupçons s'étaient rapidement portés sur certains ouvriers travaillant sur le chantier de reconstruction. En réponse, la police a intensifié ses patrouilles et ses opérations de surveillance nocturne, conscient de l'importance capitale de cette infrastructure pour le rendez-vous olympique de la jeunesse.
 

L'épilogue de cette traque a eu lieu le 7 mai vers 21 heures 30. Grâce au signalement rapide du responsable de la sécurité, la Brigade de Recherches a cueilli en flagrant délit un individu s'étant introduit frauduleusement sur le site. Le suspect, identifié comme un ouvrier domicilié aux HLM 5, transportait dans son sac à dos dix câbles électriques d'une valeur de 300 000 FCFA. Interrogé sur place, il a reconnu avoir soustrait le matériel, confirmant la piste du "vol en réunion" commis par des initiés.
 

Alors que le mis en cause a été placé en garde à vue, l'enquête se poursuit activement pour retrouver ses complices, actuellement en fuite. Ce coup de filet de la police de la Médina rassure les autorités sportives, mais souligne la nécessité d'une vigilance accrue sur les chantiers des JOJ. La sécurisation des équipements stratégiques reste une priorité absolue pour garantir que le Sénégal soit prêt à accueillir le monde en 2026 dans les délais et la qualité requis.
 

MS/NDARINFO
 



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