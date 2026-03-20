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Jérusalem : La mosquée Al-Aqsa fermée pour l'Aïd al-Fitr 2026

Vendredi 20 Mars 2026 - 10:28

Jérusalem : La mosquée Al-Aqsa fermée pour l'Aïd al-Fitr 2026

Pour la première fois depuis des décennies, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa restera fermée aux fidèles pour les prières de l'Aïd al-Fitr ce vendredi 20 mars 2026. Cette décision historique marque la fin du mois sacré du Ramadan dans un climat de tension extrême.
 

Il faut remonter à la guerre de 1967 pour retrouver une fermeture complète de ce lieu saint, point de friction historique entre Israéliens et Palestiniens. Située sur une colline sacrée pour les musulmans et les juifs, l'enceinte est au cœur des enjeux de souveraineté dans la Vieille Ville.

Israël justifie ces restrictions par des impératifs de sécurité dans le contexte de la guerre contre l'Iran, bien que ces mesures impactent lourdement les dizaines de milliers de musulmans qui s'y recueillent habituellement.
 

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