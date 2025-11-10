Connectez-vous
Journée des Forces Armées : reconnaissance solennelle à Saint-Louis

Lundi 10 Novembre 2025

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué, ce lundi, le professionnalisme et l’engagement des forces armées sénégalaises, lors de la célébration de la Journée des Forces Armées à la Pointe Sud de l’île.
 

« C’est avec plaisir mais surtout avec un sentiment de devoir que je suis venu exprimer la fierté, la reconnaissance et la gratitude de la Nation à nos forces armées », a-t-il déclaré à la presse en marge de la cérémonie officielle.
 

Cette journée, placée sous le thème « Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 », met en lumière la contribution stratégique des militaires dans la préparation de cet événement international.
 

« Nous avons une armée professionnelle, républicaine et engagée pour que triomphent les idéaux de la République », a insisté le gouverneur, rendant hommage aux anciens militaires et saluant la continuité de l’engagement des armées « dans cette noble trajectoire ».

Il a salué la mobilisation des populations de Saint-Louis, qu’il a décrite comme un signe fort de solidarité nationale. « Les Saint-Louisiens ont montré leur volonté de faire corps avec les organisateurs des JOJ 2026 pour que le Sénégal relève le double défi de l’organisation et de la participation », a-t-il dit.

 



