Mondial 2026 : Le ministère des Sports octroie 400 billets par match à la diaspora

Ces places ciblent particulièrement les matches prévus à New Jersey et à Toronto, dans le cadre de la participation des Lions au tournoi mondial qui démarre ce jeudi.





Dans un communiqué parvenu mardi à Ndarinfo, le ministère des Sports explique que “cette mesure d’accompagnement vise à soutenir la mobilisation de la diaspora sénégalaise dans un contexte marqué par le coût particulièrement élevé des billets, largement relevé par l’opinion publique nationale et internationale, tout en garantissant une répartition transparente, équitable et inclusive”.





Pour assurer la gestion de ce dispositif, un comité ad hoc a été institué en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal. Selon la même source, ce comité est chargé “d’assurer la liaison avec les associations, d’informer et de recenser les supporters souhaitant bénéficier du dispositif, de s’appuyer sur les structures associatives pour l’identification et l’enregistrement, de coordonner la répartition des billets, et de veiller au bon déroulement des opérations de mobilisation et d’encadrement”.





Les inscriptions, ouvertes depuis ce mardi, requièrent la fourniture d'informations d'identification complètes, notamment le numéro de carte consulaire ou tout document attestant de la nationalité sénégalaise, le lieu de résidence ainsi que le numéro de passeport. La répartition s'effectuera au prorata des inscrits sur la base des listes transmises par les structures associatives partenaires.





Le communiqué précise “qu’en cas de dépassement du quota disponible, les bénéficiaires seront désignés par tirage au sort dans des conditions de transparence. Par souci d’équité, tout supporter ayant déjà bénéficié d’un billet ne pourra être retenu à nouveau qu’après que l’ensemble des autres inscrits aient eu accès au programme”.





La coordination, la supervision et le suivi de l’opération sont exclusivement assurés par l’Ambassade du Sénégal à Washington D.C., l’Ambassade du Sénégal à Ottawa, le Consulat général du Sénégal à New York et le comité ad hoc. “Concernant les matchs susceptibles de se tenir au Mexique, les dispositions d’accompagnement seront évaluées en fonction de l’évolution de la compétition”, souligne le texte, qui lance un appel ”à la mobilisation de la diaspora sénégalaise afin de soutenir les Lions dans un esprit de patriotisme, de solidarité et de fair-play”.





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