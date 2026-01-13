Connectez-vous
Kalidou Koulibaly : "Les supporters sénégalais sont le meilleur public de la CAN"

Mardi 13 Janvier 2026

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, s'est réjoui mardi à Tanger de la mobilisation des supporters sénégalais en estimant qu'ils ont été "le meilleur public de cette Coupe d'Afrique des nations". Le défenseur central s'exprimait lors d'une conférence de presse à la veille de la demi-finale contre l'Égypte prévue mercredi à 17h00 GMT.
 

"Il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes et respectueux. Ils ont fait du spectacle. J'ai vu des vidéos dans lesquelles ils nettoient les stades. Je n'ai constaté aucun problème de leur côté", a déclaré Koulibaly, visiblement fier du comportement exemplaire des supporters du Sénégal tout au long de la compétition.
 

Le capitaine des Lions a poursuivi en exprimant sa confiance pour la demi-finale : "Je sais que demain ce sera pareil. Il y aura du spectacle dans les tribunes". Les supporters sénégalais se sont en effet distingués lors de cette CAN 2025 au Maroc par leur fair-play, notamment en nettoyant les tribunes après les matchs, une initiative saluée sur les réseaux sociaux et par les observateurs du football africain.
 

Après avoir rencontré des supporters du Sénégal lundi dans la ville marocaine, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont publié un communiqué les exhortant à respecter les règles de sécurité à l'intérieur comme dans les alentours des stades abritant les matchs de la CAN 2025.
 

La FSF rappelle en même temps que l'usage des fumigènes, des pointeurs lasers et de tout objet dangereux est interdit dans les stades, conformément aux règlements de la Confédération africaine de football (CAF). Cette mise en garde intervient à quelques heures d'un match crucial où le Sénégal cherchera à décrocher sa qualification pour la finale de la CAN 2025.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

