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Abus de confiance familial : Le récit de la dilapidation de 4 180 000 F CFA

Dimanche 22 Mars 2026 - 10:03

Abus de confiance familial : Le récit de la dilapidation de 4 180 000 F CFA

Le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a déféré au parquet, ce 19 mars 2026, un jeune homme pour vol de numéraires commis avec effraction au préjudice de son propre oncle. De retour d’un séjour de six mois à l’étranger, la victime a constaté la disparition d’une somme de 4 180 000 F CFA qu'il avait soigneusement dissimulée dans une valise cadenassée à l’intérieur de sa chambre close.
 

Les soupçons se sont rapidement portés sur le neveu du plaignant, qui occupait l'appartement durant son absence. Interpellé, le suspect est passé aux aveux et a détaillé la dilapidation méthodique du butin.

Il a ainsi financé un poulailler à hauteur de 400 000 F CFA, acheté quatre moutons (100 000 F l'unité), envoyé 600 000 F CFA à son frère au village et pris en charge des frais médicaux familiaux. Le reste de l’argent a été absorbé par des dépenses personnelles ou prétendument égaré dans un portefeuille à la gare des Baux Maraîchers. Le mis en cause a été conduit au parquet à la clôture de l'enquête.
 

MS/NDARINFO
 


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