Kédougou : 22 cas positifs de rougeole diagnostiqués depuis début 2026

Dans des propos recueillis par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), Mme Faye a souligné que le centre de santé secondaire de Ndiormi, dans la commune de Kédougou, a fait face à des pics épidémiques de rougeole en novembre et décembre 2025, avec un total de douze cas confirmés. "D'autres cas positifs ont été diagnostiqués dans les postes de santé de Fongolimbi et au centre de santé principal de Kédougou", a-t-elle précisé.



