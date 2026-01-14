Connectez-vous
Kédougou : 22 cas positifs de rougeole diagnostiqués depuis début 2026

Mercredi 14 Janvier 2026

Une épidémie de rougeole sévit dans le district sanitaire de Kédougou depuis le début de l'année 2026. Vingt-deux cas positifs sur trente-six cas suspects ont été diagnostiqués, selon Marie Noël Sène Faye, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologique.
 

Dans des propos recueillis par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), Mme Faye a souligné que le centre de santé secondaire de Ndiormi, dans la commune de Kédougou, a fait face à des pics épidémiques de rougeole en novembre et décembre 2025, avec un total de douze cas confirmés. "D'autres cas positifs ont été diagnostiqués dans les postes de santé de Fongolimbi et au centre de santé principal de Kédougou", a-t-elle précisé.
 

Cette recrudescence de cas de rougeole dans la région sud-est du Sénégal inquiète les autorités sanitaires qui ont déclenché une riposte vaccinale d'envergure. La maladie, hautement contagieuse, touche principalement les enfants non vaccinés et peut entraîner des complications graves, voire mortelles.
 

Face à cette situation épidémique, les autorités sanitaires ont réagi rapidement. Marie Noël Sène Faye a indiqué que "depuis ce mois de janvier, une riposte vaccinale contre la rougeole dans le centre de santé principal et dans tous les postes de santé du district sanitaire de Kédougou a été entamée".
 

La responsable du PEV a lancé un appel pressant aux parents et aux éducateurs. Elle a demandé "aux chefs de famille et aux enseignants d'amener leurs enfants au centre de santé et aux postes de santé pour leur vaccination contre la rougeole".

Cette mobilisation générale vise à endiguer la propagation de l'épidémie et à protéger les populations vulnérables, notamment les enfants en bas âge.
 

Les structures sanitaires du district de Kédougou sont désormais en état d'alerte maximale pour détecter rapidement tout nouveau cas suspect et procéder à la vaccination systématique des populations cibles.
 

MS/NDARINFO
 


