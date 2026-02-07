Kédougou : Le Président Bassirou Diomaye Faye lance les chantiers du LYNAQE et de l'ISEP

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce samedi matin à Kédougou pour une tournée économique de quarante-huit heures. Accueilli à l’aérodrome par la gouverneure Mariama Traoré, le chef de l’État poursuit son périple dans le Sénégal oriental après l'étape de Tambacounda.



Ce séjour est marqué par une série d'inaugurations d'infrastructures stratégiques dans les domaines de l'éducation et de la sécurité.



Le programme présidentiel débute par la pose de la première pierre du LYNAQE à Salémata, un lycée d'excellence co-géré par l'Éducation nationale et les Forces armées. Le président Faye se rendra ensuite à Bandafassi pour lancer les travaux de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP).



La journée se terminera par une visite des chantiers de Promovilles et du siège de l’Escadron de surveillance et d’intervention. Dimanche, le chef de l'État mettra le cap sur Saraya pour inspecter le dispositif sécuritaire du GARSI 2 avant de clore sa visite dans la capitale régionale.





MS/NDARINFO



