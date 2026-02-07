Saint-Louis : L'entreprise chinoise HAOQI fermée pour exercice illégal de la médecine

La Brigade de recherches de Saint-Louis a démantelé un centre de santé clandestin géré par l'entreprise chinoise HAOQI. Grâce à une opération d'infiltration, les gendarmes ont découvert que l'établissement pratiquait des consultations médicales régulières et délivrait des ordonnances sans aucune autorisation légale.



Les employés, dépourvus de toute qualification médicale, utilisaient du matériel spécialisé saisi lors de la descente.





Deux individus, identifiés sous les initiales M. B. et N. A. F., ont été interpellés alors qu'ils se faisaient passer pour des médecins. Présentés ce vendredi au procureur Baye Thiam, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui.



Le parquet de Saint-Louis a ordonné la poursuite des investigations pour identifier l'ensemble des complices impliqués dans cette structure illégale.



MS/NDARINFO



