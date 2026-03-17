Tivaouane : 5 moutons Ladoum emportés par des assaillants armés

La commune de Tivaouane est sous le choc après une violente attaque survenue dans la nuit du dimanche au lundi 16 mars 2026. Une bande de cinq individus, armés de machettes et de gourdins, a pris d’assaut une exploitation agricole située au quartier Toro, s'emparant de cinq moutons de la prestigieuse race « Ladoum ».





L'agression, d'une rare violence, s'est produite aux environs de 3 heures du matin. Le gardien de la ferme, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été sauvagement frappé à la tête alors qu'il tentait de s'interposer. Après avoir neutralisé toute résistance, les malfaiteurs ont emporté deux mâles et trois femelles de grande valeur avant de s'évanouir dans la nature.



La victime, présentant une plaie ouverte à la tête, a été évacuée vers une structure sanitaire après avoir déposé plainte au commissariat urbain de Tivaouane. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce forfait.





MS/NDARINFO



