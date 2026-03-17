CNOSS : Diagna Ndiaye annonce son départ pour le 22 décembre 2026

Mamadou Diagna Ndiaye annonce qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS). En poste depuis 2005, il quittera officiellement ses fonctions le 22 décembre 2026.





Bien que son mandat ait expiré en décembre dernier, l'Assemblée générale, réunie samedi, a voté à l'unanimité une prorogation « exceptionnelle » d'un an pour le président, le comité directeur et le bureau exécutif.



Cette décision stratégique vise à assurer une stabilité totale jusqu'à la clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre prochain. Diagna Ndiaye souhaite ainsi garantir une continuité parfaite pour cet événement avant de passer le témoin.





MS/NDARINFO



