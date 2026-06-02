Présidence : Pourquoi le Pr Sidy Alpha Ndiaye a démissionné

Le Professeur Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des affaires juridiques et Directeur de cabinet adjoint du président de la République, a officiellement déposé sa lettre de démission ce mardi 2 juin 2026. Également coordonnateur du pôle juridique de la Présidence de la République, cet éminent universitaire a choisi de quitter ses hautes fonctions étatiques en invoquant des motifs éthiques, moraux et politiques profonds.





Agrégé des Facultés de droit et membre du Mouvement des cadres de PASTEF (MONCAP), le Pr Ndiaye a rappelé que son engagement initial au cœur de l'appareil d'État répondait à une volonté stricte de concrétiser les réformes juridiques promises au peuple sénégalais à travers le projet de rupture porté par sa formation politique.







Dans sa déclaration officielle, le constitutionnaliste dénonce ouvertement la nouvelle configuration de l'Exécutif et l'absence de PASTEF de la plénitude du pouvoir. Selon ses propos, l’idée d’une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime lors des urnes, mais qui ne gouverne pas entièrement, contredit frontalement l’épure même de la démocratie représentative.





Constatant que PASTEF n’est plus pleinement en responsabilité exécutive — en dehors de ce qu'il qualifie de strapontins individuels non dictés par une dynamique de solidarité de parti et d’identité politique —, le Pr Sidy Alpha Ndiaye a estimé que la loyauté à ses valeurs lui imposait ce renoncement. Rappelant qu'en définitive, « la vertu politique est un renoncement à soi-même », le professeur titulaire des universités retourne ainsi à sa vocation académique originelle.





M/NDARINFO





