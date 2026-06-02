Sénégal : Aminata Touré réagit après le remaniement

La superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a réagit ce mardi matin sur la formation du nouveau gouvernement d’Al Amine Lo.





L'ancienne Première ministre a estimé que l’absence de Pastef (majorité parlementaire) dans le nouveau gouvernement ne constitue pas une menace pour la stabilité des institutions. Selon elle, aucune crise institutionnelle n’est à craindre tant que chaque acteur politique agit « avec responsabilité et respecte les prérogatives que lui confère la Constitution ».





Sur les ondes de la RFM, elle a martelé : « Il ne devrait pas y avoir de crise institutionnelle. Je pense que si chacun reste, disons avec un esprit de responsabilité dans sa mission, la démocratie continuera à fonctionner, le pays va fonctionner de toute façon ».





Mimi Touré a également tenu à rappeler le cadre légal strict qui régit la nomination des membres de l'Exécutif sénégalais. Pour clore le débat, elle a ainsi précisé : « La constitution sénégalaise est très claire, le Président de la République nomme son Premier ministre qui fait ses consultations pour établir et nommer son gouvernement. C'est exactement ce que le président de la république a eu à faire ».





Évoquant enfin sa propre absence au sein du nouvel attelage gouvernemental, la superviseure générale a invité la classe politique à dépasser les intérêts personnels au profit de l'intérêt général : « Et comme je le dis encore une fois, le curseur doit être mis sur les Sénégalais, leurs préoccupations (…) Mais au fond, si nous sommes vraiment convaincus de ce que nous disons, nous mettons l'intérêt du Sénégal en avant dans nos préoccupations. Ce sont les conditions de vie des Sénégalais qu'il faut améliorer ».





MS/NDARINFO









