De la diaspora à l'Exécutif : La trajectoire d'Abdoul Ahad Ndiaye, l'expert tech de Louga

Nommé ministre des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, Abdoul Ahad Ndiaye se distingue par un profil spécialisé dans l’expertise technique, l’entrepreneuriat et l’engagement politique.





Né en 1985 à Dielerlou Syll, dans la commune de Nguidilé (département de Louga), cet ingénieur informaticien de formation est diplômé de l’École polytechnique de Marseille.





Spécialisé dans les systèmes d’information industriels, il a exercé pendant plus d’une décennie en tant que consultant international, développant une solide expertise dans le cadrage de projets, le pilotage de programmes industriels et l’innovation dans la gestion des unités de production. Avant son entrée au gouvernement, le nouveau ministre occupait les fonctions de député à l’Assemblée nationale, élu sur la liste départementale de PASTEF à Louga.





Au sein de sa formation politique, cet originaire du nord du pays a piloté des projets technologiques majeurs avant de prendre la succession de Yankhoba Diémé au ministère.





Militant de la première heure, Abdoul Ahad Ndiaye a occupé de hautes responsabilités dans la diaspora, notamment comme secrétaire général de la section Auvergne-Rhône-Alpes et responsable de la cellule de Grenoble en France. Il a également dirigé la conception des outils numériques du parti, à l'instar des plateformes Jotna.org et Pastef.org dédiées à l'adhésion et à la promotion du programme politique.





En prenant les rênes de ce département stratégique en remplacement de Yankhoba Diémé — promu ministre des Forces armées —, le natif de Nguidilé hérite d'une feuille de route axée sur la modernisation des infrastructures de transport, l’amélioration de la mobilité des populations et la poursuite de la transformation numérique du secteur.





MS/NDARINFO



