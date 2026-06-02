Reconfiguration à l'Assemblée : Comment PASTEF consolide sa présence avec l'arrivée de la jeunesse patriotique

Après son limogeage de la Présidence de la République où elle occupait le poste de chargée de mission, Salimata Dieng retrouve un rôle institutionnel de premier plan en étant nommée députée à l’Assemblée nationale.





Sa nomination à l’hémicycle intervient en remplacement de Marie Angélique Diouf, promue au sein de l'Exécutif en tant que ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Selon le média Exclusif, ce remplacement s’inscrit dans la logique stricte de la suppléance parlementaire.





Marie Angélique Diouf, élue sous la bannière de PASTEF lors des élections législatives anticipées de novembre 2024, a laissé vacant son siège en intégrant le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Salimata Dieng, qui était sa suppléante officielle, hérite ainsi de cette fonction parlementaire stratégique.





Ce retour sous les projecteurs de la responsable de PASTEF marque une nouvelle étape politique après son départ controversé du palais présidentiel. Son limogeage de la Présidence, survenu sans explication officielle, avait alimenté de nombreuses spéculations quant à son avenir au sein de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko.





Adjointe au secrétaire général de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), Salimata Dieng s'était déjà illustrée sur la scène médiatique en novembre 2025 en répondant avec virulence aux critiques d’El Hadj Ndiaye, le PDG de la chaîne 2STV. Elle prendra officiellement ses fonctions de députée dans les prochains jours, renforçant ainsi la présence de la JPS au cœur des débats parlementaires de la majorité.





SN/NDARINFO



